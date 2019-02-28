Александр Кокорин получил разрешение на визит врачей «Зенита» в СИЗО

Татьяна Потяева — уполномоченный по правам человека в Москве. Она рассказала, что форвард «Зенита» Александр Кокорин получил разрешение на визит врачей клуба в СИЗО-2 «Бутырка».

«Есть разрешение на то, чтобы зенитовские врачи пришли осмотреть Кокорина. Для этого нужно, чтобы клуб обратился в Федеральную службу исполнения наказаний, назвав фамилию, имя и отчество специалиста, который придет к спортсмену – и там все организуют. Александру об этом сообщили и, думаю, что он через своего адвоката передаст информацию кому надо. Теперь слово за «Зенитом».

Обследование может пройти и не в стенах «Бутырки». Там хорошая медицинская часть – осмотрят. Но, если же появится необходимость для дополнительных действий, тогда будут принимать отдельное решение. Возможности сделать ему снимки и все остальное есть в СИЗО», – сказала Потяева.

Кокорин находится в СИЗО с начала октября, как и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, после участия в двух драках в центре Москвы.

До ареста Кокорин восстановился от травмы крестообразной связки колена и принял участие в 5 матчах. Адвокаты игрока заявляли, что дальнейшее пребывание Кокорина в тюрьме грозит ему инвалидностью.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»