Газон стадиона «Динамо» признан травмоопасным — игра со «Спартаком» пройдет на другой арене

«Динамо» не сможет принять «Спартак» в 19-м туре премьер-лиги на «ВТБ Арене». Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием сегодня провела обязательный инспекционный контроль качества газона на стадионе «Динамо».

В ходе проверки установлено, что игровая поверхность футбольного поля находится в неудовлетворительном состоянии:

– Несмотря на то, что подогрев был включен 20 января и проведен посев семян газонных трав на всей площади газона, травяной покров полностью не сформирован (составляет 65-70%), всходы наблюдаются не на всей поверхности поля;

– Диагностирована высокая влажность;

– Корневая система не сформирована;

– Прочность дернины на разрыв не соответствует минимальным показателям, при норме 25 N/m максимальные показатели от 16 до 22 N/m;

– Футбольное поле не стабилизировано (отсутствует прошивка);

– При минимальной норме 75-80 Gm (Гравити) плотность газона составляет 62-64 Gm.

Таким образом, газон находится в неудовлетворительном состоянии, он травмоопасен. Предпосылки для проведения матча 10 марта 2019 отсутствуют. Дальнейшая эксплуатация поля до окончания агротехнических работ не рекомендуется.

Теперь «Динамо» должно определить место проведения матча со «Спартаком». Ранее сообщалось, что команды могут сыграть в «Лужниках» или на Арене Химки».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РПЛ

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»