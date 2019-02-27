Тимо Вернер перейдет в «Баварию» летом или в 2020-м бесплатно

«Бавария» намерена подписать нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера. Вопрос уже почти решен.

Немецкий клуб уже договорился с агентом 22-летнего немца о переходе следующим летом или летом 2020 года, когда Вернер станет свободным агентом.

«Бавария» также решила вопрос с переходом защитника Люки Эрнандеса из «Атлетико». Другими приоритетными целями мюнхенцев являются вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои и полузащитник «Байера» Кай Хавертц.

Сообщалось, что на четверых футболистов «Бавария» может потратить 255 миллионов евро. Юлиан Брандт из «Байера» и Николя Пепе из «Лилля» рассматриваются как альтернативы Хадсону-Одои.

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»