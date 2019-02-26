Хосеп Гвардиола – о Зинченко: «Думаю, его ждет продолжительная карьера. Надеюсь, здесь!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об Александре Зинченко. Он видит в нем большой потенциал.
«Зинченко показал мне важность и ценность того, что значит быть хорошим парнем. В начале сезона он был близок к переходу в другую команду, но я никогда не видел, чтобы он был чем-то недоволен.
Думаю, его ждет продолжительная карьера. Надеюсь, здесь!» — сказал Гвардиола.
Александр Зинченко перешел в «Манчестер Сити» в 2016 году. В текущем сезоне украинец сыграл в 4 матчах АПЛ и трижды ассистировал партнерам.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»