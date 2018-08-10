Налоговые органы Испании вернули Роналду более € 2 млн

Налоговая служба Испании вернула форварду туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду более € 2 млн. Напомним, что португалец обвиняется в неуплате налогов.

Таким образом был снижен штраф в размере € 18,8 млн, который был одобрен в рамках соглашения налоговиков с 33-летним португальцем по делу об уклонении от уплаты налогов.

Деньги были возвращены Роналду, поскольку, как считает налоговая служба, они уже были уплачены в виде НДС.

Футболист на данный момент выплатил € 13,4 млн штрафа. Ранее бывший форвард мадридского «Реала» признал вину в уклонении от уплаты налогов с доходов от имиджевых прав в период с 2011 по 2014 год. Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca