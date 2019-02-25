Станислав Черчесов о пиве на стадионах: «Можно сделать это в нескольких турах»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о продаже пива на стадионах. Тренер считает необходимым вернуть пенный напиток на стадионе.

— Надо возвращать или не надо? Вы играли в Германии, где пиво на стадионах – норма.

– И в раздевалке у нас [в дрезденском «Динамо»] было пиво. Первое пиво я выпил в Германии. Мы играли с «Вердером», 37 градусов жары. 1:0 выиграли и сохранили место в бундеслиге. Захожу в раздевалку и пью первое, что попалось. Сначала не мог понять, что я пью, потому что жажда была. Только когда оторвался, понял, что выпил.

Мне сложно сказать. Заходя на стадион, человек может выпить чего угодно, не только пива, а потом пьяным сидеть, грубо говоря. А можно зайти на стадион, заказать. Плюсом будет, что это культурно, нормально. Большой плюс, что это будет оставаться в бюджете стадиона и клуба.

Никто не отменял пилотные проекты. Можно сделать это в нескольких турах, посмотреть, как это будет выглядеть, а потом внедрить. Все в наших руках, – сказал Черчесов.

Фото: Global Look Press

Источник: Россия 24

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»