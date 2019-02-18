Антон Заболотный врезался в манекен на тренировке

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный посмешил партнеров по команде. Он врезался в манекен на тренировке.
«Заба — футбольный бог!» — написал в комментариях полузащитник «Зенита» Роберт Мак.
Другой хавбек санкт-петербургского клуба Эмилиано Ригони в комментариях поставил несколько веселящихся смайликов, добавив ссылку на аккаунт Заболотного.
Напомним, 27-летний нападающий перешел в «Зенит» зимой 2018 года из «Тосно». Сумма трансфера составила 1,5 млн евро. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах чемпионата России, однако отметиться результативными действиями не сумел.
Фото: Global Look Press
Источник: Instagram «Зенита»