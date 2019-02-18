Антон Заболотный врезался в манекен на тренировке

Автор: Роман Шлуинский 0

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный посмешил партнеров по команде. Он врезался в манекен на тренировке.

«Заба — футбольный бог!» — написал в комментариях полузащитник «Зенита» Роберт Мак.

Другой хавбек санкт-петербургского клуба Эмилиано Ригони в комментариях поставил несколько веселящихся смайликов, добавив ссылку на аккаунт Заболотного.

Напомним, 27-летний нападающий перешел в «Зенит» зимой 2018 года из «Тосно». Сумма трансфера составила 1,5 млн евро. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах чемпионата России, однако отметиться результативными действиями не сумел.

Фото: Global Look Press
Источник: Instagram «Зенита»

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