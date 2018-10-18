«Спартак» пересадит активных болельщиков с трибуны B на D

«Спартак» в рамках 1/8 финала Олимп-Кубка России будет принимать «Анжи». Матч пройдет в необычной для активных болельщиков «красно-белых» обстановке.

«Народная команда» пересадит активных болельщиков с трибуны B на D.

Ранее КДК РФС наказал «Спартак» закрытием трибуны B на одну домашнюю кубковую игру по итогам полуфинальной встречи прошлого розыгрыша турнира с «Тосно» (1:1, 4:5 — по пенальти).

Матч «Спартак» — «Анжи» пройдет 1 ноября в Москве на «Открытие Арене». Встреча начнется в 20:00.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-экспресс