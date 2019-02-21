Защитник «Зенита» будет арендован «Ростовом» до конца сезона

Защитник «Зенита» Миха Мевля близок к возвращению в «Ростов». 28-летний словенец будет арендован у «Зенита» до конца сезона.

Словенский защитник мог перейти в «Эмполи» из серии А в зимнее трансферное окна, сделка была согласована в последний день трансферного окна, регистрация была произведена вовремя, но из-за технических проблем факс был получен через две минуты после дедлайна.

Мевля уже провел тренировку с «Ростовом», соглашение, скорее всего, подпишут сегодня. Сообщалось также, что Мевля заинтересовал ЦСКА, но «Зенит» не хочет усиливать прямого конкурента по турнирной таблице.

Мевля выступает за «Зенит» с лета 2017 года, перейдя из «Ростова» за 8 млн евро. С тех пор он провел 43 матча во всех турнирах и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»