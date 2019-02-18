Шиме Врсалько досрочно покинул «Интер» из-за травмы и пропустит почти год

Защитник «Атлетико» Шиме Врсалько подтвердил, что был вынужден досрочно вернуться из аренды в «Интере» из-за травмы. Также хорват назвал сроки восстановления.

«В этом нет никакой тайны, восстановление займет 8-10 месяцев. Это нормальный срок для операции, которую я перенес. Все прошло здорово, и это самое главное.

Могу точно сказать, что не вернусь на поле, пока не буду готов на сто процентов. После всех проблем, что я пережил, и ужасного чувства, что мне придется навсегда отказаться от футбола, моя главная цель – это набрать лучшую форму и вернуться на поле. Я не спешу и вернусь более сильным, чем когда-либо», — сказал Врсалько.

Напомним, «Интер» взял Врсалько у «Атлетико» в аренду с правом выкупа прошлым летом, однако из-за травмы колена хорват сыграл лишь 13 матчей за миланцев.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»