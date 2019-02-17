Марко Верратти будет получать более 10 млн евро в год по новому контракту с «ПСЖ»

«ПСЖ» договорился об условиях нового контракта с полузащитником Марко Верратти. 26-летний хавбек сборной Италии продлит договор до лета 2024 года и будет зарабатывать более 10 миллионов евро в год.

Верратти в последний раз продлевал контракт в августе 2016-го, подписав соглашение до 2021 года.

«Пари Сен-Жермен» купил Верратти у «Пескары» за 12 миллионов евро в 2012 году.

В Париже хавбек завоевал 19 трофеев на внутренней арене, включая пять чемпионских титулов.

Фото: Global Look Press

Источник: Paris United

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»