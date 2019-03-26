РФС вынес наказание Павлу Погребняку

РФС вынес решение о наказании нападающего «Урала» Павла Погребняка. Напомним, ранее российский форвард негативно высказался о натурализации футболистов в сборной России.

Павел условно дисквалифицирован до конца сезона и оштрафован на 250 тысяч рублей.

«Прошло заседание комитета, оно обстоятельно обсудило эту проблему. Сам Погребняк выступил, объяснил свои слова, члены комитета внимательно отнеслись к заявлению Павла.

Применить к Погребняку санкцию в виде штрафа в 250 тысяч рублей и условную дисквалификацию до конца сезона-2018/19 в турнирах под эгидой РФС.

В течение трех дней он (Погребняк) может подать апелляцию, после трех дней данное решение вступает в силу. Он о таком желании не объявлял», – сказал председатель комитета по этике Семен Андреев.

Сообщается, что Погребняк присутствовал на заседании и извинился за свои высказывания.

«Решение комитета принимаю. Никого не хотел обидеть, хочу принести свои извинения», – сказал 35-летний футболист.

В нынешнем сезоне Павел Погребняк принял участие в 3 матчах РПЛ, однако отличиться результативными действиями он не сумел.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»