Диего Симеоне продлил контракт с «Атлетико»

Автор: Владимир Шевелев 0

Диего Симеоне

«Атлетико» продлил контракт с главным тренером команды Диего Симеоне. Новое соглашение мадридского клуба с 48-летним специалистом рассчитано до 2022 года.

Аргентинец возглавляет «Атлетико» с 2011 года. За это время клуб выиграл чемпионат Испании (2014), Кубок Испании (2013), Суперкубок Испании (2014), дважды Лигу Европы (2012, 2018) и дважды Суперкубок УЕФА (2012, 2018).

Также под руководством Симеоне «Атлетико» дважды играл в финале Лиги чемпионов (2014, 2016).

Ранее стало известно, что он является самым высокооплачиваемым тренером топ-5 европейских лиг.

Фото: Global Look Press

Источник:  Твиттер «Атлетико»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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Симеоне

Диего Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2022 года

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