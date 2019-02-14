Диего Симеоне продлил контракт с «Атлетико»

«Атлетико» продлил контракт с главным тренером команды Диего Симеоне. Новое соглашение мадридского клуба с 48-летним специалистом рассчитано до 2022 года.

Аргентинец возглавляет «Атлетико» с 2011 года. За это время клуб выиграл чемпионат Испании (2014), Кубок Испании (2013), Суперкубок Испании (2014), дважды Лигу Европы (2012, 2018) и дважды Суперкубок УЕФА (2012, 2018).

Также под руководством Симеоне «Атлетико» дважды играл в финале Лиги чемпионов (2014, 2016).

Ранее стало известно, что он является самым высокооплачиваемым тренером топ-5 европейских лиг.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Атлетико»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»