Анхель Ди Мария: «Я никогда не отзывался плохо о «Манчестер Юнайтед»

Автор: Владимир Шевелев 0

Анхель Ди Мария

Хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился впечатлениями от обструкции, устроенной фанатами «МЮ». Парижане победили (0:2).

«Было сложно с первой минуты, но я знал, что все так и будет. Я говорил это и раньше, но повторю вновь: я никогда не отзывался плохо о «Манчестер Юнайтед» и людях из клуба.

Такие вещи случаются, болельщики иногда воспринимают тебя негативно. В «Манчестер Юнайтед» у меня были проблемы только с тренером», — сказал Ди Мария.

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» состоится во Франции 6 марта.

Фото: Global Look Press

Источник:  COPE

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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