Анхель Ди Мария: «Я никогда не отзывался плохо о «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Мария поделился впечатлениями от обструкции, устроенной фанатами «МЮ». Парижане победили (0:2).

«Было сложно с первой минуты, но я знал, что все так и будет. Я говорил это и раньше, но повторю вновь: я никогда не отзывался плохо о «Манчестер Юнайтед» и людях из клуба.

Такие вещи случаются, болельщики иногда воспринимают тебя негативно. В «Манчестер Юнайтед» у меня были проблемы только с тренером», — сказал Ди Мария.

Ответная встреча «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» состоится во Франции 6 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: COPE

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»