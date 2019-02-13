РФС предлагает ввести систему распознавания лиц вместо Fan ID

Денис Рогачев — советник президента РФС по правовым вопросам. Функционер заявил, что организация считает систему распознавания лиц наиболее эффективной для введения в России.

«Система распознавания лиц – на мой взгляд, самый лучший вариант. Фактически государство самостоятельно формирует фотобазу (людей, которым запрещено посещение стадиона), это 650 человек.

Затраты на оборудование стадионов будут в разы меньше (чем при введении Fan ID). Можно затронуть и стадионы ФНЛ и ПФЛ, тогда речь будет не о миллиардах, а о сотнях миллионов рублей», – сказал Рогачев.

Рогачев также отметил, что существуют и иные варианты идентификации болельщика. В частности, при помощи внесения данных на банковскую карту или в будущий электронный паспорт гражданина РФ.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»