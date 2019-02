Эшли Янг продлил контракт с «МЮ» до 2020 года

Защитник Эшли Янг продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед». Игрок пролонгировал соглашение с клубом.

33-летний англичанин продлил контракт с «МЮ» на год, до лета 2020 года.

Срок текущего соглашения истекал этим летом. Янг выступает за «МЮ» с 2011 года.

✍️ Ashley Young has signed a one-year extension to his contract with #MUFC .

Congrats, @Youngy18 ! 🙌 pic.twitter.com/XVfGZZgSQl

— Manchester United (@ManUtd) February 11, 2019