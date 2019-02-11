Эшли Янг продлил контракт с «МЮ» до 2020 года

Автор: Владимир Шевелев 0

Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» — 1:4. Москва. «ВЭБ Арена». 27 сентября 2017 г.

Защитник Эшли Янг продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед». Игрок пролонгировал соглашение с клубом.

33-летний англичанин продлил контракт с «МЮ» на год, до лета 2020 года.

Срок текущего соглашения истекал этим летом. Янг выступает за «МЮ» с 2011 года.

В текущем сезоне он провел 19 матчей в АПЛ, забил один гол и трижды ассистировал партнерам.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник:  Твиттер «МЮ»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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