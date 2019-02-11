Эшли Янг продлил контракт с «МЮ» до 2020 года

Защитник Эшли Янг продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед». Игрок пролонгировал соглашение с клубом.
33-летний англичанин продлил контракт с «МЮ» на год, до лета 2020 года.
Срок текущего соглашения истекал этим летом. Янг выступает за «МЮ» с 2011 года.
✍️ Ashley Young has signed a one-year extension to his contract with #MUFC.
Congrats, @Youngy18! 🙌 pic.twitter.com/XVfGZZgSQl
— Manchester United (@ManUtd) February 11, 2019
В текущем сезоне он провел 19 матчей в АПЛ, забил один гол и трижды ассистировал партнерам.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Твиттер «МЮ»