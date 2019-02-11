Эмилиано Сала скончался от травм головы и тела

Стала известна причина смерти нападающего «Кардиффа» Эмилиано Салы. Вскрытие показало, что футболист погиб от полученных травм головы и туловища.

Эмилиано Сала 19 января перешел из «Нанта» в «Кардифф» примерно за 20 миллионов евро. Трансфер стал рекордным в истории валлийского клуба. Аргентинец летел в Кардифф на легком одномоторном самолете PA 46 Malibu, после чего его самолет пропал с радаров.

Полиция начала поисково-спасательную операцию 22 января и прекратила активные поиски самолета, на котором летел Сала, 24 января, исследовав территорию около 1700 квадратных миль.

Родственники Салы начали сбор средств на частные поиски пропавшего игрока. Болельщики и известные футболисты собрали более 300 тысяч евро за два дня, и частная поисковая операция Салы началась в воскресенье, 3 февраля.

Сперва поисковики нашли самолет Салы, а в его обломках тело футболиста.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky News

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»