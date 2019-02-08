Адвокат Мамаева обжаловал продление ареста игроку

Автор: Владимир Шевелев 0

Павел Мамаев

Игорь Бушманов — адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева. Юрист сообщил об обжаловании продления срока ареста игроку до 8 апреля.

«В постановлениях следователя и суда отсутствуют обоснования о невозможности применения альтернативной меры пресечения с учетом существенного изменения как следственной ситуации по делу, так и оснований, которые ранее учитывались судами при избрании и продлении меры пресечения», – говорится в тексте жалобы.

Адвокат Мамаева просит отменить постановление Тверского суда от 6 февраля, а также вынести частное постановление в адрес начальника ГСУ при ГУ МВД России по Москве о выявленных обстоятельствах нарушений закона в досудебном производстве.

Фото: Global Look Press

Источник:  «Р-Спорт»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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