Адвокат Мамаева обжаловал продление ареста игроку

Игорь Бушманов — адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева. Юрист сообщил об обжаловании продления срока ареста игроку до 8 апреля.

«В постановлениях следователя и суда отсутствуют обоснования о невозможности применения альтернативной меры пресечения с учетом существенного изменения как следственной ситуации по делу, так и оснований, которые ранее учитывались судами при избрании и продлении меры пресечения», – говорится в тексте жалобы.

Адвокат Мамаева просит отменить постановление Тверского суда от 6 февраля, а также вынести частное постановление в адрес начальника ГСУ при ГУ МВД России по Москве о выявленных обстоятельствах нарушений закона в досудебном производстве.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»