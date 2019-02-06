В матче с «Вест Хэмом» Мохамед Салах подвергся расистским оскорблениям

Автор: Владимир Шевелев 0

Мохамед Салах

«Вест Хэм Юнайтед» намерен расследовать информацию о проявлении расизма. Инцидент случился во время матча 25-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).

По информации источника, оскорблениям по расовому признаку подвергся полузащитник мерсисайдцев Мохамед Салах. Сообщается, что во время матча некоторые болельщики «Вест Хэма» выкрикивали расистские оскорбления в адрес египтянина.

Лондонский клуб и полиция намерены изучить записи камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать нарушителей.

Ожидается, что фанатам, оскорблявшим Салаха, запретят посещать футбольные матчи.

Фото: Global Look Press

Источник:  Sky Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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