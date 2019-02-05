Алекс Окслейд-Чемберлен попал в заявку «Ливерпуля» на ЛЧ

Автор: Владимир Шевелев 0

Алекс Окслейд-Чемберлен

«Ливерпуль» обновил заявку команды на плей-офф Лиги чемпионов. В списке «красных» на плей-офф появился хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен.

В июле прошлого года стало известно, что хавбек может пропустить весь сезон из-за травмы колена, полученной во время первого полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не рассчитывает на возвращение Алекса в этом сезоне. Позже стало известно, что восстановление полузащитника проходит быстрее, чем ожидалось.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с мюнхенской «Баварией». Первый матч команды проведут 19 февраля в Ливерпуле. Вторая встреча состоится 13 марта в Мюнхене.

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт «Ливерпуля»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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