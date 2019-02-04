Жозе Моуринью может сменить Нико Ковача на посту главного тренера «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ищет замену наставнику команды Нико Ковачу. Возглавить мюнхенский клуб могут Жозе Моуринью или Хулен Лопетеги.

Согласно имеющейся информации, главный тренер «Баварии» Нико Ковач может покинуть команду.

Сообщается, что председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассматривает двух специалистов на замену хорвату. В их число попали экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и бывший главный тренер мадридского «Реала» Хулен Лопетеги.

Оба специалиста на сегодняшний день находятся без работы. И в случае отставки Нико Ковача именно Моуринью и Лопетеги получат предложения от «Баварии».

Напомним, после 20 сыгранных туров «Бавария» отстает от лидирующей дортмундской «Боруссии» на 7 очков.