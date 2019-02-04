Федерация футбола Украины исключила Ярослава Ракицкого из списка футболистов национальной сборной

Федерация футбола Украины не включила новичка «Зенита» Ярослава Ракицкого в список футболистов национальной сборной. В профиле футболиста на сайте ФФУ 29-летний защитник обозначен как футболист донецкого «Шахтера».

Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий был убран из списка футболистов сборной Украины. Федерация футбола Украина опубликовала список футболистов национальной сборной, в который не попал 29-летний защитник.

Отмечается, что в профиле игрока, который по-прежнему есть на сайте, Ракицкий обозначен как футболист донецкого «Шахтера», за который он выступал ранее.

Напомним, ранее «Зенит» объявил о приобретении защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого. Украинец заключил с петербургским клубом контракт на 3,5 года. Согласно имеющейся информации, 29-летний защитник обошелся «Зениту» приблизительно в 12 млн евро.

Ярослав Ракицкий в 13 лет попал в систему «Шахтера». Летом 2009 года дебютировал за «оранжево-черных». В общей сложности он провел за «горняков» 326 матчей и забил 14 мячей. Игрок является семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

За сборную Украины Ракицкий провел 54 матча, в которых отметился 4 забитыми мячами.

После 17 сыгранных туров «Зенит» расположился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 34 очка.

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: официальный сайт Федерации футбола Украины