Арсен Хубулов стал игроком «Енисея»

Автор: Вадим Павлов 0

Хубулов

Полузащитник Арсен Хубулов перешел в красноярский «Енисей». 28-летний хавбек расторг контракт с турецким «Эрзурумспором» и вернулся в Россию.

Арсен Хубулов стал игроком «Енисея». 28-летний полузащитник расторг контракт с турецким «Эрзурумспором» и подписал полноценное соглашение с красноярским клубом. В текущем розыгрыше чемпионата Турции он сыграл 3 матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее Арсен Хубулов выступал за «Аланию», «Кубань» и «Анжи». В Российской Премьер-Лиге 28-летний хавбек провел 114 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 17 голевых передач.

Напомним, после 17 сыгранных туров «Енисей» расположился на последней строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 10 очков.

Фото: официальный сайт «Енисея»
Источник: официальный сайт «Енисея»

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