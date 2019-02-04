Полузащитник Арсен Хубулов перешел в красноярский «Енисей». 28-летний хавбек расторг контракт с турецким «Эрзурумспором» и вернулся в Россию.

Арсен Хубулов стал игроком «Енисея». 28-летний полузащитник расторг контракт с турецким «Эрзурумспором» и подписал полноценное соглашение с красноярским клубом. В текущем розыгрыше чемпионата Турции он сыграл 3 матча, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Арсен Хубулов стал игроком «Енисея». 28-летний полузащитник расторг контракт с турецким «Эрзурумспором» и подписал соглашение с красноярским клубом. Добро пожаловать в «Енисей»! pic.twitter.com/bY4jDVybzp — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 4 февраля 2019 г.

Ранее Арсен Хубулов выступал за «Аланию», «Кубань» и «Анжи». В Российской Премьер-Лиге 28-летний хавбек провел 114 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 17 голевых передач.

Напомним, после 17 сыгранных туров «Енисей» расположился на последней строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 10 очков.

Фото: официальный сайт «Енисея»

Источник: официальный сайт «Енисея»