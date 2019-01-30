Ярослав Ракицкий: «Украинский чемпионат — очень слабый и не очень интересный. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более в «Зенит»

Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб. 29-летний защитник также сравнил российский и украинский чемпионаты.

«Очень доволен, что приехал в Петербург и буду играть за действительно великий клуб. Знаю, что команда идет на первом месте, и хочу, чтобы так и оставалось. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы «Зенит» побеждал.

Советовались ли с Тимощуком перед переходом? С Толей мы всегда были на переписке, но я не хотел его трогать на сборах. Так что решение принимал сам. И после того как Семак позвонил, сразу сказал, что да, хочу перейти.

В последние полтора-два года у меня не очень получалась игра в «Шахтере»? Физически я чувствую себя прекрасно. Мне 29 лет, это самый разгар карьеры. Эмоционально — да, возможно, эмоции немного угасли. Я не могу говорить вам, но потом объясню тренеру, что происходило в моей голове в последний год. А сейчас обсуждать это не хотел бы.

Готов ли к конкуренции? Я буду пахать на футбольном поле, делать то, что просят. Думаю, в скором времени докажу, что готов. А выбирать, кто выйдет на поле, будет тренер.

Говорилось, что я был в списках потенциальных новичков «Зенита» еще полгода назад, следил ли все это время за российским чемпионатом? Понятно, что российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат — очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год. Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду, тем более в «Зенит». Я очень счастлив.

Я готов играть за команду, за город. Буду себя отдавать полностью. За это будьте спокойны», — рассказал Ярослав Ракицкий.

Напомним, ранее «Зенит» объявил о приобретении защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого. Украинец заключил с петербургским клубом контракт на 3,5 года. Согласно имеющейся информации, 29-летний защитник обошелся «Зениту» приблизительно в 12 млн евро.

Ярослав Ракицкий в 13 лет попал в систему «Шахтера». Летом 2009 года дебютировал за «оранжево-черных». В общей сложности он провел за «горняков» 326 матчей и забил 14 мячей. Игрок является семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

За сборную Украины Ракицкий провел 54 матча, в которых отметился 4 забитыми мячами.

Фото: официальный сайт «Зенита»

Источник: официальный сайт «Зенита»