Фото: официальный сайт «ПСЖ»
Источник: официальный сайт «Зенита», официальный сайт «ПСЖ»
Леандро Паредес перешел в «ПСЖ»
Фото: официальный сайт «ПСЖ»
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес стал игроком «ПСЖ». 24-летний аргентинец заключил контракт с парижским клубом до лета 2023 года.
«Зенит» и «ПСЖ» достигли соглашения о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса во французскую команду.
Леандро Паредес продолжит карьеру в «ПСЖ»!
Спасибо за все, Лео! Gracias!
Подробности: https://t.co/Wbohbj96VT pic.twitter.com/c46mvM0QrK
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 29 января 2019 г.
«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Леандро Паредеса и желает удачи в составе новой команды», — говорится в заявлении пресс-службы сине-бело-голубых.
В «ПСЖ» Леандро Паредес будет выступать под 8-м номером. 24-летний аргентинец заключил с парижанами контракт до 30 июня 2023 года.
Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @LParedss jusqu’en 2⃣0⃣2⃣3⃣ ! 😍
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 29 января 2019 г.
Напомним, ранее сообщалось, что сумма сделки составит 47 миллионов евро.
Леандро Паредес присоединился к «Зениту» 1 июля 2017 года. За это время аргентинец провел в составе сине-бело-голубых 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач. Аргентинец дважды становился лучшим игроком месяца по версии болельщиков «Зенита». В качестве футболиста петербургского клуба Леандро Паредес провел 8 матчей за сборную Аргентины.
Фото: официальный сайт «ПСЖ»
Источник: официальный сайт «Зенита», официальный сайт «ПСЖ»