Леандро Паредес перешел в «ПСЖ»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес стал игроком «ПСЖ». 24-летний аргентинец заключил контракт с парижским клубом до лета 2023 года.

«Зенит» и «ПСЖ» достигли соглашения о переходе аргентинского полузащитника Леандро Паредеса во французскую команду.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Леандро Паредеса и желает удачи в составе новой команды», — говорится в заявлении пресс-службы сине-бело-голубых.

В «ПСЖ» Леандро Паредес будет выступать под 8-м номером. 24-летний аргентинец заключил с парижанами контракт до 30 июня 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что сумма сделки составит 47 миллионов евро.

Леандро Паредес присоединился к «Зениту» 1 июля 2017 года. За это время аргентинец провел в составе сине-бело-голубых 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач. Аргентинец дважды становился лучшим игроком месяца по версии болельщиков «Зенита». В качестве футболиста петербургского клуба Леандро Паредес провел 8 матчей за сборную Аргентины.