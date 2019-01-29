«Арсенал» заплатил Арсену Венгеру 19 млн фунтов за досрочное расторжение контракта

Стали известны подробности отставки французского специалиста Арсена Венгера с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Боссы «канониров» выплатили 19 млн фунтов 69-летнему французу и его тренерскому штабу.

Согласно имеющейся информации, руководство лондонского «Арсенала» заплатило экс-наставнику «канониров» Арсену Венгеру и его тренерскому штабу порядка 19 млн фунтов за досрочный разрыв контрактов, которые были рассчитаны до лета 2020 года. Сообщается, что клуб в полном объеме выплатил всем тренерам зарплату, которая причиталась по их контрактам.

Напомним, Арсен Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под руководством 69-летнего француза «канониры» трижды становились чемпионами Англии, по семь раз выигрывали Кубок и Суперкубок Англии, а также доходили до финала Лиги чемпионов, в котором уступили «Барселоне» (1:2).

После увольнения Арсена Венгера главным тренером «Арсенала» стал Унаи Эмери.

После 23-х сыгранных туров «Арсенал» располагается на 5-й строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 44 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times