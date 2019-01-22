Рафаэль Бенитес покинет «Ньюкасл» по окончании сезона, если клуб никого не купит зимой

У главного тренера «Ньюкасла» Рафаэля Бенитеса окончательно испортились отношения с владельцем клуба Майком Эшли. Испанец решил, что уйдет из тайнсайдского клуба по окончании сезона, если ему не подпишут этой зимой двух обещанных футболистов.

Если «Ньюкасл» не прислушается к его требованиям, Бенитес отклонит все предложения о продлении контракта, срок которого истекает летом.

58-летний испанец работает с «Ньюкаслом» с 2016 года. Он вернулся с клубом из чемпионшипа по итогам сезона-2016/17.

Неоднократно сообщалось, что Бенитес недоволен деятельностью клуба на трансферном рынке.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»