Рафаэль Бенитес покинет «Ньюкасл» по окончании сезона, если клуб никого не купит зимой

Автор: Владимир Шевелев 0

Бенитес

У главного тренера «Ньюкасла» Рафаэля Бенитеса окончательно испортились отношения с владельцем клуба Майком Эшли. Испанец решил, что уйдет из тайнсайдского клуба по окончании сезона, если ему не подпишут этой зимой двух обещанных футболистов.

Если «Ньюкасл» не прислушается к его требованиям, Бенитес отклонит все предложения о продлении контракта, срок которого истекает летом.

58-летний испанец работает с «Ньюкаслом» с 2016 года. Он вернулся с клубом из чемпионшипа по итогам сезона-2016/17.

Неоднократно сообщалось, что Бенитес недоволен деятельностью клуба на трансферном рынке.

Фото: Global Look Press

Источник:  The Telegraph

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Защитник «Ахмата» может перейти в «Ньюкасл»

Lovre Kalinić

«Астон Вилла» объявила о переходе вратаря сборной Хорватии Ловре Калинича

УЕФА завел дело против «Челси» из-за антисемитских кричалок

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 