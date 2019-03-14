Мадридский «Реал» приобрел Эдера Милитао из «Порту»

«Реал» объявил о переходе защитника «Порту» Эдера Милитао. Контракт с 21-летним бразильцем рассчитан до 30 июня 2025 года.

Договор вступит в силу летом по завершении нынешнего сезона.

«Реал» выплатит «Порту» за Милитао отступные в размере 50 миллионов евро, поскольку сделка закрыта до 15 июля. После этой даты сумма увеличилась бы на 50% – до 75 миллионов.

В нынешнем сезоне Милитао провел 20 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил два гола.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт клуба «Реал Мадрид»