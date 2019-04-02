Суперкубок России 2019 пройдет на новом стадионе «Динамо»

Автор: Андрей Синельщиков 0

суперкубок России

Руководство российской Премьер-лиги определилось с местом проведения игры за Суперкубок России 2019 года. Матч состоится 6 июля.

Матч пройдет на новом стадионе «Динамо» – «ВТБ Арена».

Лига также назвала «Ростов Арену» и «Волгоград Арену» в качестве резервных стадионов. На этих аренах планируется проведение игры в случае форс-мажора.

«Динамо» планировало открыть новый стадион 10 марта в матче со «Спартаком», однако из-за плохого качестве газона его решили перестелить.

Возможно, клуб проведет матч открытия в мае, если приживется поле. Если нет – только в следующем сезоне.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: сайт РПЛ

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