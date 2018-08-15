Самуэль Это’О продолжит карьеру в команде «Катар СК»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Камерунский нападающий Самуэль Это’О подписал контракт с командой «Катар СК». 37-летний нападающий известен в России по выступлениям за махачкалинский «Анжи».

Катарский клуб стал для 37-летнего Это’О уже 13-м в карьере. Ранее камерунец выступал за «Реал», «Леганес», «Эспаньол», «Барселону», «Интер», «Челси», «Сампдорию», «Антальяспор» и другие команды.

Последним клубом форварда был «Коньяспор», с которым в начале августа Это’О расторг контракт по обоюдному согласию сторон. Игрок заявлял, что имеет предложения от нескольких французских команд.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер клуба «Катар СК»

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