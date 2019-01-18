Защитник «Шахтера» согласовал контракт с «Зенитом» на 2,5 млн евро в год

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий близок к переходу в «Зенит». Он может пополнить состав сине-бело-голубых уже в это трансферное окно.

По информации источника, 29-летний футболист согласовал контракт с российским клубом. Соглашение с игроком будет рассчитано на 3,5 года, зарплата составит около 2,5 млн евро в год.

Переговоры между клубами продолжаются. «Зенит» предложил за трансфер украинского защитника 8 млн евро, «Шахтер» хочет 10 млн евро плюс бонусы.

Ракицкий провел в «Шахтере» всю футбольную карьеру.

Фото: Global Look Press

Источник: Tribuna.com Украина

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»