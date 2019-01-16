Анхель Ди Мария: «В «МЮ» мне не позволили пережить лучшие годы карьеры»

Автор: Владимир Шевелев 0

Анхель Ди Мария

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал об особом отношении к «Манчестер Юнайтед». С ними парижане встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– До «Манчестера» у нас есть еще несколько матчей! Команда изменилась с приходом нового тренера и не проигрывает. Но нам нужно думать о себе и только о себе. Если мы все сделаем правильно, все будет хорошо.

– У вас есть воспоминания о «МЮ»?

– Я провел там всего год, и это был не лучший период в моей карьере. Мне не позволили пережить там лучшие годы. У нас были сложности с тренером (Луи ван Галом). Но, слава богу, я смог уйти в «ПСЖ» и вновь показать себя, – сказал Ди Мария.

Фото: Global Look Press

Источник:  France Bleu

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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