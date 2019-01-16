«Арсенал» может арендовать Хамеса Родригеса до конца сезона

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес может перейти в лондонский «Арсенал». «Канониры» заинтересованы в аренде 27-летнего колумбийца.

Согласно имеющейся информации, лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника «Баварии» Хамеса Родригеса. Сообщается, что «канониры» рассматривают возможность аренды 27-летнего колумбийца, права на которого принадлежат «Реалу».

Руководство мюнхенского клуба готово отпустить Хамеса Родригеса за 3 миллиона фунтов. Отмечается, что именно в такую сумму обходится «Баварии» полугодовая аренда хавбека у мадридского «Реала».

Также сообщается, что полузащитник «Арсенала» Месут Озил может покинуть клуб уже в январе, в связи с чем Унаи Эмери видит в Хамесе Родригесе вероятную замену немецкому хавбеку.

Напомним, Хамес выступает за «Баварию» с 2017 года на правах двухлетней аренды, по окончании которой мюнхенский клуб может выкупить футболиста за 42 млн евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Хамес Родригес принял участие в 8 матчах за «Баварию», в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail