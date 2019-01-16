Олег Кононов: «Возвращение Промеса в «Спартак»? Желание поработать с хорошим футболистом есть всегда, но мои желания ни к чему не приведут»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о возможном возвращении Квини Промеса в московский клуб. 52-летний специалист заявил, что клуб не вел никаких переговоров с футболистом.

— В СМИ ходили слухи, что Промес может вернуться в «Спартак» на правах аренды. Пригодился бы вам такой игрок?

— Это лишь слух. Клуб не вел никаких переговоров по нему. Желание поработать с хорошим футболистом есть всегда. Промес сделал «Спартак» чемпионом. Но мои желания ни к чему не приведут. У него действующий контракт с «Севильей».

Напомним, Квинси Промес перешел в «Спартак» в 2014 году из «Твенте» за 10 миллионов евро. Он провел в составе красно-белых 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 34 результативные передачи.

После 17 сыгранных туров «Спартак» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 28 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 баллов.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: Sport24