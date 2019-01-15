Самюэль Жиго: «Выбрал «Спартак» сердцем. Я чувствую себя гладиатором, готов биться за клуб»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго восстановился после травмы. Он рассказал, почему решил перейти в «Спартак», а не в «Краснодар».

— О чем подумали, когда узнали, что вами интересуется в России?

– О, это была фантастика! «Спартак» — большое имя в России, он известен в Европе. Я был счастлив, что привлек внимание такого клуба.

— Владимир Хашиг говорил, что вы должны были перейти в «Краснодар». За кем был выбор в той ситуации?

– Выбирал я. Сначала были переговоры с «Краснодаром». Потом Софьян [Ханни] позвонил и сказал, что «Спартак» тоже заинтересован в моем приобретении. Когда я услышал про «Спартак», то сразу сказал, что хочу перейти туда. «Гент» поговорил с представителями «Краснодара» и сообщил им, что мой переход к ним невозможен.

А через три или четыре дня был оформлен трансфер в «Спартак». Для меня все было просто и ясно — я сделал свой выбор и объяснил его менеджеру «Краснодара», но он был очень зол.

— Вы говорите о Хашиге?

– Да. Он сильно разозлился. И когда я был в Риме на медосмотре для «Спартака», он снова позвонил мне и спросил, не поменяю ли я своего решения. Я ответил: «Нет, потому что хочу перейти в «Спартак». Ничего плохого не хочу сказать про «Краснодар». Это отличный клуб с потрясающей инфраструктурой. Но сердцем я выбрал «Спартак».

— Что так привлекло вас в «Спартаке»?

– Мне нравится эта атмосфера, нравятся символы клуба. Когда начинается матч, я чувствую себя гладиатором, выходящим на арену! Я боец на поле — мне нравятся единоборства, жесткая игра. Я не самый лучший футболист, но всегда готов биться за свою команду, за цвета! Борьба, борьба и снова борьба, – сказал Жиго.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»