Эден Азар: «Я люблю «Энфилд»

Полузащитник «Челси» Эден Азар сделал любопытное заявление. Бельгийский плеймейкер отметил, что ему нравится играть на стадионе «Ливерпуля».

«Я люблю «Энфилд». Стадион, поле, атмосферу. Люблю играть там. Я уже забил несколько мячей на «Энфилде» – всегда против Симона [Миньоле], извините! Но это того стоило. Там я забил один из самых красивых своих голов. Там было все. Плюс это всегда матч против большой команды.

Помню, я вышел на 20 минут игры. У меня было пять касаний, во всех пяти случаях я терял мяч. Я подумал: «Ой-ой, все идет не так». Пока я не начал бежать и вести мяч. Я увидел пространство и пробил по мячу. Бам! Огромное волнение.

После матча я несколько раз пересматривал гол на повторе. Делал это время от времени в автобусе. Все мои друзья тоже писали мне сообщения, все очень хвалили: «Вот это да». Было даже видео гола с музыкой из «Титаника», – сказал Азар.

Фото: Global Look Press

Источник: HLN

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»