Джано Ананидзе арендован «Крыльями Советов»

Джано Ананидзе покидает «Спартак». Грузинского хавбека арендовали «Крылья Советов».

Сегодня 27-летний грузинский футболист подписал соглашение с самарским клубом. За «Крылья» Ананидзе будет выступать под 10-м номером.

Жано выступает за «Спартак» с 2009 года. Вместе с командой он становился чемпионом России в сезоне-2016/17. В сезоне-2013/14 Ананидзе выиграл Кубок России, выступая на правах аренды за «Ростов» под руководством нынешнего главного тренера «Крыльев Советов» Миодрага Божовича.

Ранее Джано заявил, что рассматривает аренду в «Крыльях Советов» как возможность вернуться в «Спартак» более сильным футболистом.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»