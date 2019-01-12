Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов: «В СИЗО «Бутырка» возможен целый турнир с командами 5 на 5»

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о формате матча в СИЗО «Бутырка» с участием его подопечного. Юрист заявил, что возможно проведение целого турнира.

«Матч с участием Мамаева состоится на территории «Бутырки» на плацу, потому что в нем будут принимать участие лица, содержащиеся под стражей, а перемещать их за пределы СИЗО никто не будет. Там есть ограниченное пространство, которое позволяет провести мини-футбольный матч с командами пять на пять.

Пока еще открыт вопрос, кто будет принимать участие в игре – либо лица, содержащиеся под стражей по уголовным делам, осужденные в хозяйственном отряде, возможно, будет команда из числа сотрудников учреждения. Там возможен целый турнир, но все вопросы окончательно не урегулированы. Скорее всего матч состоится в январе, причин, чтобы его не проводить сейчас нет, вышестоящее ведомство уже дало разрешение, ряд вопросов уже тоже решен.

Что касается зрителей, то на игру могут быть приглашены дети сотрудников и дети из неблагополучных семей, для них это могло бы быть хорошим мероприятием, там ведь есть большая музейная экспозиция. Можно будет посмотреть матч, чтобы избежать для себя таких последствий в будущем. Представители СМИ тоже будут допущены на матч. Болельщики? Из числа сотрудников, может быть разрешат прийти родственникам, которые приходят на свидание, такое исключение тоже могут сделать», — рассказал адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов.

Напомним, хавбек «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Сначала футболисты с друзьями напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Павлу Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью и побоях, совершенных группой лиц, а также в хулиганстве. Александр Кокорин обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенному группой лиц (2 эпизода), а также в хулиганстве.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат