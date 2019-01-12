Александр Селихов: «С удовольствием буду играть за дубль, если не буду проходить в основу «Спартака»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов рассказал о тренировочном сборе и конкуренции среди вратарей. 24-летний футболист заявил, что готов набирать форму во второй команде, если главный тренер Олег Кононов посчитает, что он не готов играть.

«Кононов говорил в интервью: играть будет тот, кто выиграет конкуренцию. Все ли смогут поиграть в товарищеским матчах до кубковой встречи с «Уралом»? На эту тему мы не говорили. Мы просто тренируемся, и там, как решит Георгич (прим. ред. — Олег Георгиевич Кононов, главный тренер «Спартака»), так и будет.

Мы работаем, как это было всегда. Приехали на сбор, настроили себя на хорошую работу. Вот и посмотрим, кого выберет тренер, кто будет играть. Тут же так много факторов: кто как себя проявит, будут ли все здоровы.

Что буду делать, если окажусь в глухом запасе? Если я буду адекватно оценивать ситуацию, буду согласен с тренером, что не готов играть, просто буду ждать своего шанса. Ну и есть дубль, я с удовольствием буду играть за него, если не буду проходить в основу. Если тренер так решит, готов начать с дубля, буду получать игровую практику там.

Реально ли я готов играть во второй команде? Да, готов», — рассказал Александр Селихов.

Напомним, Александр Селихов присоединился к «Спартаку» в конце 2016 года приблизительно за 3,5 млн евро. 11 мая 2018 года голкипер получил серьезную травму ахиллова сухожилия, вследствие чего не играл уже более 8 месяцев. За все время Александр Селихов провел за «Спартак» 22 матча, в которых пропустил 18 голов и провел 10 «сухих» матчей.

В текущем розыгрыше чемпионата России «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. Расположившийся на первом месте «Зенит» набрал 34 балла.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс