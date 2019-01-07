Леандро Паредес может заменить Сеска Фабрегаса в «Челси»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может перейти в «Челси». Руководство лондонского клуба рассматривает 24-летнего аргентинца в качестве замены Сеску Фабрегасу.

Согласно имеющейся информации, в ближайшее время полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас должен присоединиться к «Монако». Сообщается, что «синие» рассматривают две кандидатуры на замену уходящему испанскому хавбеку.

Как утверждают европейские СМИ, боссы «синих» заинтересованы в приобретении полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса и хавбека «Кальяри» Николо Бареллы.

Отмечается, что руководство «Кальяри» запросило за своего футболиста около 50 млн евро. «Челси» такую сумму заплатить не готов.

Напомним, ранее Леандро Паредес ранее заявил о желании вернуться на родину в «Бока Хуниорс», воспитанником которого он является. Также хавбек поделился, что «Зенит» недавно отказался отпустить его в «ПСЖ».

В текущем сезоне Паредес принял участие в 22-х матчах во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport