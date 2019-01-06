Дивок Ориги может перейти в «Фулхэм» за 15 млн фунтов

«Фулхэм» заинтересован в приобретении форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги. 23-летний бельгиец может обойтись «дачникам» приблизительно в 15 млн фунтов.

Как сообщают британские СМИ, нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги в текущее трансферное окно может перейти в «Фулхэм». Согласно имеющейся информации, в трансфере бельгийского форварда заинтересован лично главный тренер «дачников» Клаудио Раньери.

Сообщается, что «Фулхэм» готов заплатить за Ориги около 15 млн фунтов. Переговоры между клубами должны состояться на следующей неделе.

В текущем розыгрыше АПЛ Дивок Ориги принял участие в 2-х матчах, в которых отметился 1-м голом и 1-й голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror