Александр Филимонов: «Лунев? Неплохой вратарь, но не более того»

Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился мнениях о современных российских вратарях. Шестикратный чемпион России заявил, что не считает Игоря Акинфеева лучшим голкипером страны.

«Лучший вратарь России прямо сейчас? Такого нет. Нет такого одного. Если бы Акинфеев играл в сборной, можно было бы говорить о том, что он лучший. Если человек не хочет играть в сборной, я не могу сказать, что он лучший. На мой взгляд. Акинфеев неплохо играет в чемпионате, команда меньше всех пропустила, статистика у него классная, но мы же говорим о лучших. А лучшие должны играть в сборной. Игорь отказался. Значит, чувствует, что, грубо говоря, не тянет. Значит, не лучший.

Казалось, что Селихов будет его сменщиком. Но травма его немножко выбила из колеи. Лунев? Недотягивает. Неплохой вратарь, но не более того. Коновалов из «Рубина» через время его обойдет. Сафонов из «Краснодара» тоже. Сафонов уже сейчас составляет конкуренцию Крицюку.

Вот в этих ребят верю. Те, кто постарше, уже себя показали, сюрпризов не будет. Достигли потолка? Нет, не потолка. Вратари и до 45 играть могут. И при правильной подготовке могут дальше прогрессировать. Очень бы хотелось, чтобы они еще и еще прибавляли. Но их возможности мы знаем. Тому же Луневу 27. Классный возраст для вратаря, но какой-то великой перспективы я не вижу.

Самый сильный вратарь России на моей памяти во всех компонентах? Из тех, с кем я играл… Овчинников, наверное. Считал ли себя лучшим? Конечно. При этом уважал и конкурентов, тех, кто выступал в одно время со мной. Овчинников, Черчесов, Харин, Нигматуллин – все они были сильными вратарями», — рассказал Филимонов.

Напомним, в мае 2018 года Александр Филимонов объявил о завершении карьеры.

За свою карьеру экс-голкипер «Спартака» и сборной России 6 раз выиграл чемпионат России и 1 раз — Кубок России.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс