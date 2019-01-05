Эрнесто Вальверде: «Реал» по-прежнему претендует на победу в Ла Лиге»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался о борьбе за титул в чемпионате Испании. Специалист считает. что борьба еще не окончена.

– Когда «Барселона» победила «Реал» со счетом 5:1, вы сказали, что было бы безумием исключать их из гонки за титул. Вы до сих пор так думаете?

– Я не отказываюсь от своих слов. «Реал» по-прежнему претендует на победу в чемпионате.

Иногда разрыв между командами может показаться большим, но он не так велик – две с половиной игры могут изменить все, и я считаю «Реал» одним из наших прямых конкурентов.

В этом сезоне дистанция между командами Ла Лиги не так велика. Пока мы остаемся на вершине, это главное, – сказал Вальверде.

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»