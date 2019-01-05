Хавбек «Спартака» может перейти в «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, возможно, покинет клуб. Болгарский хавбек может продолжить карьеру в «Динамо».
По информации источника, московский клуб является наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры 31-летнего болгарина.
Футболист получил предложение, которое значительно превосходит возможные условия сотрудничества с «Ростовом» и «Рубином».
Ранее сообщалось, что «Спартак» не намерен продлевать контракт с Поповым и предложил ему искать новый клуб.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»