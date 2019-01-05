Хавбек «Спартака» может перейти в «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, возможно, покинет клуб. Болгарский хавбек может продолжить карьеру в «Динамо».

По информации источника, московский клуб является наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры 31-летнего болгарина.

Футболист получил предложение, которое значительно превосходит возможные условия сотрудничества с «Ростовом» и «Рубином».

Ранее сообщалось, что «Спартак» не намерен продлевать контракт с Поповым и предложил ему искать новый клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»