Хавбек «Спартака» может перейти в «Динамо»

Автор: Владимир Шевелев 0

Ивелин Попов

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, возможно, покинет клуб. Болгарский хавбек может продолжить карьеру в «Динамо».

По информации источника, московский клуб является наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры 31-летнего болгарина.

Футболист получил предложение, которое значительно превосходит возможные условия сотрудничества с «Ростовом» и «Рубином».

Ранее сообщалось, что «Спартак» не намерен продлевать контракт с Поповым и предложил ему искать новый клуб.

Фото: Global Look Press

Источник:  «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ривер Плейт-Бока Хуниорс

Поражение «Зенита», триумф «Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес, «Интернасьональ» нацелился на игрока «Спартака». Главные новости дня

Лига Европы. 4 тур. «Спартак» — «Глазго Рейнджерс» — 4:3. Москва. «Открытие Арена». 8 ноября 2018 г.

Роман Еременко и Ивелин Попов могут стать игроками «Ростова»

Денис Глушаков, Андрей Ещенко и ряд других футболистов сдадут экзамены на тренерскую лицензию

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 