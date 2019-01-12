Винисиус Жуниор хочет взять игровой номер Гарета Бэйла

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор хочет сменить игровой номер. 18-летний бразильский нападающий намерен выступать под 11-м номером, который принадлежит валлийскому нападающему Гарету Бэйлу.

Стоит отметить, что нынешний номер бразильца — 28.

Напомним, Винисиус Жуниор перешел в «Реал» минувшим летом из «Фламенго». Сумма трансфера составила 61 миллион евро.

В этом сезоне футболист провел за мадридский клуб 7 матчей в Ла Лиге, отметившись одним голом. Его контракт с «Королевским клубом» действует до лета 2025 года.

После 18 туров «Реал» занимает 5-е место в чемпионате Испании, имея в активе 30 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: AS