Луиш Нету: «Последние несколько дней Паредес находился в «Зените», но мыслями был не здесь»

Защитник Луиш Нету рассказал о последних днях полузащитника Леандро Паредеса в «Зените». Напомним, 24-летний аргентинец перешел в «ПСЖ».

«Не берегли ли мы Паредеса на тренировках из-за трансфера? Он не играл в товарищеских матчах, но занимался с нами. В борьбе не задумываешься, чтобы кого-то беречь.

Паредес не халтурил на тренировках. У него есть талант, который он может еще развить в «ПСЖ». Его техника позволяет делать все: короткий пас, длинный пас, удар, плюс отлично видит поле.

Об уходе Паредеса узнавали из интернета? Да, но и его самого тоже расспрашивали: уходишь или нет? Для него это уникальная возможность.

Последние несколько дней он находился в «Зените», но мыслями был не здесь. В таких случаях нужно уважать решения футболистов», – сказал Луиш Нету.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»