«Локомотив» и ЦСКА заинтересованы в услугах полузащитника «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Анте Чорич может продолжить карьеру в России. В его услугах заинтересованы «Локомотив» и ЦСКА.

По информации источника, московские клубы хотят арендовать 21-летнего хорватского футболиста у «Ромы». Отмечается, что руководство «Ромы» предпочитает отдать Чорича в аренду команде, выступающей в Серии А. Футболист также не уверен в целесообразности продолжения карьеры в Российской Премьер-Лиге.

Стоит отметить, что зимнее трансферное окно в России закрывается 22 февраля.

Напомним, Анте Чорич перешел в «Рому» из загребского «Динамо» в мае 2018 года. В нынешнем сезоне хорватский футболист принял участие в одном матче в составе «Ромы» в Серии А, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercatonews