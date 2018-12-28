Джо Коул станет тренером молодежной команды «Челси»

Бывший футболист «Челси» Джо Коул вернется в лондонский клуб. 37-летний экс-полузащитник станет тренером молодежной команды «синих».

Экс-хавбек «Челси» и сборной Англии Джо Коул вернется в лондонский клуб в качестве тренера молодежной команды. Как сообщают британские СМИ, 37-летний Коул близок к подписанию контракта с «Челси».

Отметим, что работа с молодежным составом «синих» станет первым местом работы для Джо Коула после завершения карьеры в 2018 году.

Напомним, Джо Коул защищал цвета «Челси» с 2003 по 2010 год. За это время 37-летний англичанин по 3 раза выиграл чемпионат и Кубок Англии, дважды — Кубок Футбольной лиги и 1 раз стал лауреатом Суперкубка Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports