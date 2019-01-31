«Истанбул» предлагает Федору Кудряшову контракт с зарплатой 1 млн евро в год

Автор: Роман Шлуинский 0

Турецкий «Истанбул» предлагает российскому защитнику Федору Кудряшову контракт на 1,5 года с зарплатой € 1 млн в год. Футболист сейчас находится в Турции.

В случае успешных переговоров и медицинского обследования защитник в ближайшее время подпишет контракт с турецким клубом. Стоит отметить, что с Кудряшовым до последнего вел переговоры «Зенит», но затем питерский клуб взял паузу.

Напомним, в январе «Рубин» объявил о досрочном расторжении контракта с Кудряшовым. 31-летний футболист выступал за казанскую команду с 2017 года. В этом сезоне защитник принял участие в девяти матчах чемпионата России, однако результативными действиями отметиться не сумел.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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