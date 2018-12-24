«Реалу» предложили купить лидера «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир может продолжить карьеру в «Реале». Мадридскому клубу предложили приобрести 25-летнего француза.

Контракт Фекира с «Лионом» рассчитан до 2020 года, на хавбека также претендуют «Бавария» и «Челси».

«Барселона» больше не интересуется игроком, сосредоточив усилия на приобретении Френки де Йонга у «Аякса».

В этом сезоне Фекир провел 16 матчей за «Лион», в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Минувшим летом Набиль стал чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»